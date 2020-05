Hörtnagl ist erneut ein Kandidat

Manchmal kann auch die Anreise zu einem Spiel gefährlich sein. Für das Publikum, wenn es wie Donnerstag Abend auf den Straßen Wiens eisig ist. Für die Spieler, wenn sie im geheizten Bus Bewegungen machen, die sie unterlassen sollten: Charkiws Ersatzspieler Pavlo Rebenok hat sich tatsächlich im Mannschaftsbus eine Muskelverletzung zugezogen. Wie er das angestellt hat, gaben die Ukrainer nicht bekannt.

Noch vor Weihnachten wird Rapid den neuen Sportdirektor bekannt geben. Wieder auf dem Markt ist seit Mittwoch jener Mann, der diesen Posten zuletzt in Hütteldorf bis 2011 auch in allen Teilbereichen ausgefüllt hat. Alfred Hörtnagl hat nach einem Jahr und dem Aufstieg in die Deutsche Bundesliga seinen Abschied als Fußball-Koordinator von Greuther Fürth mit Jahresende bekannt gegeben.