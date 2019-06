Hoeneß ist genervt: "Man definiert sich nur noch über Käufe"

Uli Hoeneß schmeckt die zuletzt häufig gestellte Frage zur Transferpolitik seiner Fußballer gar nicht. Das frisch aus dem Urlaub zurückgekehrte Präsident des FC Bayern München mag nicht groß darüber sprechen, wann die Münchner Doublegewinner die nächsten Neuzugänge präsentieren. „Wir haben bis jetzt schon 120 Millionen ausgegeben. Ich muss ehrlich sagen, langsam geht mir das auf die Nerven, dass man sich nur noch über Käufe definiert“, monierte Hoeneß. „Wir haben gerade zwei Titel gewonnen und wir sollten jetzt erstmal alle feiern.“ Er könne versichern, dass zum Bundesliga-Auftakt „eine gute Mannschaft auf dem Platz“ stehen werde.

Selbst für ein Zwischenfazit der Münchner Transferaktivitäten ist es viel zu früh, das Transferfenster ist noch bis zum 2. September offen. Bis zum Trainingsstart am 8. Juli, wenn auch Hansi Flick als neuer Assistent an der Seite von Chefcoach Niko Kovac seine Trainingsarbeit aufnimmt, werden aber keine weiteren Zugänge beim deutschen Rekordchampion erwartet. Dabei hatte vor allem das vollmundige Hoeneß-Versprechen aus dem Februar („Wenn Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die kommende Saison...“) die Hoffnung vieler Fans auf einen Top-Zugang der Güteklasse eines Leroy Sané geweckt.