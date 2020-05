Höchster Saisonsieg für Salzburg

Es gibt Gegner, die kommen zur rechten Zeit. Für Rapid war am Samstagabend Kapfenberg so einer, für Salzburg Sonntagnachmittag die Wr. Neustädter ebenso. Der Tabellenführer gewann nach mehr als zwei Monaten und drei Remis in Serie wieder einmal ein Heimspiel in der Bundesliga. Und das immerhin mit 3:0.



Salzburg-Trainer Moniz hatte im Vergleich zum Europa-League-Gruppenspiel am Donnerstag bei Paris St.-Germain (1:3) das Mittelfeld neu formiert. Vom Trio Cziommer, Lindgren, Leitgeb blieb nur Letzterer über. Dafür zogen Moniz Schiemer und Svento aus der Abwehr nach vorne.



Spielerisch brachte dies in der Anfangsphase, als die Wr. Neustädter noch geschickt verteidigten, keine Steigerung. Im Gegenteil: Salzburg operierte nur mit hohen Bällen auf den über zwei Meter großen Stefan Maierhofer.