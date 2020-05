Hitzige Debatte um Fußball-WM 2022

Auch der Weltfußballverband FIFA muss mit der Zeit gehen und mit Traditionen brechen. Und revolutioniert sich selbst mit der Idee, die ohnehin umstrittene WM 2022 in Katar vom Sommer in den Winter zu verlegen, weil dann die Temperaturen erträglich wären. So schlug es FIFA-Generalsekretär Jérôme Valcke vor – und erntete prompt Kritik. Auch aus dem eigenen Haus.

Gespielt soll „zwischen dem 15. November und spätestens dem 15. Januar“ werden. Ob dies in der Saison 2021/’22 oder 2022/’23 geschehen soll, ließ der Franzose offen. Die endgültige Entscheidung über den Zeitpunkt fällt das Exekutivkomitee des Weltverbandes. In den Wintermonaten sei das Wetter in Katar mit Temperaturen um die 25 Grad ausgezeichnet. Valcke: „Das ist perfekt, um Fußball zu spielen.“ Im Sommer herrschen Temperaturen bis zu 45 Grad, was vor allem für die zahlreichen Fans beschwerlich wäre. Die Stadien werden mit einem eigenen System gekühlt.

Der genaue Zeitpunkt der Endrunde soll erst nach der Weltmeisterschaft diesen Sommer in Brasilien getroffen werden. „Der Beratungsprozess wird nicht überstürzt und bekommt die notwendige Zeit, alle relevanten Elemente in Betracht zu ziehen“, teilte der Verband mit.