Historisch: Mit Klaksvik steht erstmals ein Färöer-Klub in einer Gruppenphase

Klaksvik setzte sich am Mittwoch in Schweden im Elfmeterschießen mit 4:3 durch. Held des Abends wurde Schlussmann Jonathan Johansson, der vergangene Saison noch als Feldspieler für den norwegischen Fünftligisten Majorstuen FK gespielt hatte. Nach 120 Minuten hatte es 3:3 (2:2, 1:1) gestanden, das Hinspiel endete 0:0. Zweifacher Torschütze war Arni Frederiksberg, der schon beim 3:0-Auswärtssieg gegen Ferencvaros zwei Tore erzielt hatte.

In der dritten Quali-Runde wartet mit Molde aus Norwegen wieder ein skandinavischer Gegner, Klaksvik ist wieder klarer Außenseiter. Aber: Im Falle einer Niederlage dürfen die Färöer-Kicker im Play-off der Europa League weiterspielen. Schaffen sie es dort nicht in die Gruppenphase, spielen sie fix in der Gruppenphase der Conference League. Das hat noch kein Team von den Färöer Inseln geschafft, damit haben Vegard Forren - er verwandelte gegen Häcken den entscheidenden Elfmeter - und Co. jetzt schon Geschichte geschrieben - sie treten in die Fußstapfen von den 90er-Helden Knudsen und Co.