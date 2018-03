Hinterseer-Dreierpack für Bochum im Abstiegskampf

Lukas Hinterseer hat seinem deutschen Zweitliga-Team VfL Bochum einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf ermöglicht. Der Tiroler Fußball-Stürmer erzielte am Samstag beim 3:2-Auswärtserfolg in Sandhausen nach 0:2-Rückstand alle drei Tore (26., 56., 64. Min.). Sein Teamkollege Kevin Stöger spielte durch. Philipp Hosiner trug sich beim 2:2 von Union Berlin gegen Jahn Regensburg in die Schützenliste ein.

Während sich Bochum auf den zwölften Tabellenplatz verbesserte, taumelt der 1. FC Kaiserslautern weiter dem Abstieg in die Drittklassigkeit entgegen. Beim 1:1 im Heimspiel gegen den FC St. Pauli verpassten die Pfälzer den dringend benötigten Sieg und blieben auf dem letzten Tabellenplatz.