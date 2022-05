Am Tivoli soll gegen formstarke Wattener der Grundstein gelegt werden, um schlie├člich vor dem eigenen Anhang die Teilnahme an einem europ├Ąischen Wettbewerb fixieren zu k├Ânnen. Der Preis nach einer aufreibenden, schwierigen Saison w├Ąre der Einstieg in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation und somit der fr├╝heste aller heimischen Bundesligisten (21. und 28. Juli). Bis zum Hauptbewerb h├Ątte Rapid drei K.o.-Duelle zu ├╝berstehen, allerdings gegen leichtere Gegner als in den h├Âher dotierten Bewerben.