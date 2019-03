Hilfe für Rapid? Im Meister-Poker müssen Karten auf den Tisch

Wenn im Finish das Torverhältnis entscheiden sollte, will der Trainer alles riskieren: „Dann würden wir auf Teufel komm’ raus stürmen.“

KURIER-TIPP: Siegzwang und die Hoffnung auf einmal Schützenhilfe mittels Auswärtssieg ( Admira, Austria) oder zumindest einen Punkt ( Austria) und einen eigenen Kantersieg – das schmälert die Chance gegenüber dem WAC und Sturm deutlich.

Top-6-Chance: 2,5 von 5 Sterne

- Mattersburg muss beim SKN gewinnen und bräuchte zusätzlich einen Austria-Sieg in Graz sowie (zumindest) einen Hartberg-Punkt bei Rapid. Nur der Vollständigkeit halber: Bei einem Remis von Sturm müsste St. Pölten 11:0 geschlagen werden. Gewinnt die Admira 1:0 in Wolfsberg, bräuchten die Burgenländer ein 9:0 in St. Pölten, um die Kärntner zu überholen.

„Mir kommen die Tränen, wenn ich an den Herbst denke“, sagt Trainer Klaus Schmidt und denkt an die Schlussminuten bei zwei Partien: Der verschossene Elfer beim 2:2 gegen die Admira, das Gegentor in der Nachspielzeit zum 1:2 in Salzburg.

Und dann gibt es noch einen Aspekt, der nach dem Schlusspfiff spannend werden dürfte: Die Mattersburger, die diese Saison selbst einen neuen Coach bekommen haben, könnten den neunten Trainerwechsel der Saison herbeiführen.