6, 5, 4 oder 3 Punkte Vorsprung? Das Titelduell Salzburg - LASK

Die Sonntagsspiele Wacker Innsbruck - Salzburg und Altach - LASK (ab 17 Uhr, im KURIER-Liveticker) stehen natürlich im Schatten der anderen vier Partien der letzten Runde des Grunddurchganges in der Bundesliga, in denen die letzten beiden freien Plätze in der Meistergruppe ausgespielt werden.