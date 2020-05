Herzog: "Lindner ist Österreichs Bester"

Was Herzog nach der bitteren 0:1-Niederlage gegen die Niederlande von sich gab, war äußerst deutlich und unmissverständlich. Dass viele Experten in Österreich von einem Torhüterproblem sprechen, kann der ehemalige Mittelfeldspieler in Anlehnung an seinen Unter-21-Teamgoalie Heinz Lindner überhaupt nicht verstehen. "Er ist für mich der Beste in Österreich, die unumstrittene Nummer eins von allen. Nicht nur von den Unter-21-Jährigen."



Eine Aussage, die man durchaus als Kritik in Richtung der Wiener Austria, die dem Eigenbauspieler zu Saisonbeginn den zuletzt unsicheren Pascal Grünwald vor die Nase gesetzt hatte, verstehen muss. Doch Herzog wollte sich nicht länger beschweren. Schließlich stünde ihm Lindner im 21er-Team wohl nicht zu Verfügung, würde er bei der Austria die Nummer eins sein.



Enttäuscht war Herzog auch nicht ob der Niederlage seiner Mannschaft. "Eigentlich bin ich eher happy", sagte Österreichs Rekordinternationaler. "Ich habe noch nie gesehen, dass eine österreichische Mannschaft eine niederländische so dominiert." Tatsächlich hätte sein Team den Altersgenossen aus dem Land des Vizeweltmeisters eine deutliche Abfuhr erteilen müssen.