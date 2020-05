Hertha verleiht Beichler

Daniel Beichler wechselt innerhalb der zweiten deutschen Bundesliga von Hertha BSC zum abstiegsgefährdeten SV Sandhausen. Wie die Berliner am Donnerstag bekanntgaben, soll der 24-Jährige Steirer bis zum Saisonende Spielpraxis beim Tabellenvorletzten sammeln, der auch Arbeitgeber des Vorarlberger Ersatztorhüters Michael Langer ist.

Beichler, der im Sommer 2010 von Sturm Graz zur Hertha gegangen war, kam im Herbst nur zu einem Einsatz in der ersten Runde am 3. August 2012 beim 2:2 gegen Paderborn. Zuerst machte ihm ein Kahnbeinbruch im Fuß zu schaffen, dann kam nach zweiwöchigem Aufbautraining ein hartnäckiger Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel hinzu.

Beichlers Vertrag in Berlin läuft im Juni 2014 aus. Schon in der ersten Jahreshälfte 2011 ( St. Gallen) sowie in der vergangenen Saison, in der er für die SV Ried spielte, hatte die Hertha Beichler verliehen.