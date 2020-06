Herbe Kritik am deutschen Team

Man konnte – oder wollte – es nicht glauben, was Schmelzer da sagte. Der 24-Jährige streute dem Gegner Rosen, meinte, dass nicht viele Mannschaften drei Punkte aus Wien mitnehmen würden. Man konnte – oder wollte – es nicht sehen, dass Schmelzer vor der Pause Marko Arnautovic gut im Griff hatte. Der Österreicher zeigte aber in der zweiten Halbzeit sein Genie und spielte vor seinem Pass zum 1:2 zwei Deutsche aus.



Aber nur Schmelzer war der Dumme. "Zum Beispiel als das 1:2 gefallen ist, da darf er diesen Fehler nicht begehen", kritisiert Teamchef Löw ganz direkt. Schmelzer nahm sich etwas in Schutz und konterte: "Wir kennen die Klasse von Arnautovic und Junuzovic. Da muss man als Mannschaft dagegenarbeiten."



Ein Sieg gegen Österreich reicht eben nicht mehr aus, um drei Punkte rosig zu sehen. Damit die deutsche Fußball-Welt heil ist, dazu braucht es mehr. Nachzulesen war dies am Mittwoch in den deutschen Zeitungen.