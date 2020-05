Heraf: "Das ist kein Über-Drüber-Jahrgang"

Am Samstag (9.00 Uhr MESZ, live ORFeins) startet Österreich in Wellington ( Neuseeland) gegen Ghana in die Unter-20-WM. Panama (am Dienstag, 6.00 Uhr MESZ) und Argentinien (Freitag, 6.00 Uhr MESZ) sind die weiteren Gegner in der Gruppe B. Österreichs Teamchef Andreas Heraf spricht über Ausfälle, die exotischen Gegner und erklärt, warum sein Team mehr laufen als zaubern wird.

Herr Heraf, Sie haben sich zum zweiten Mal mit Ihrem Team für die U-20-WM qualifiziert. 2011 kam in Kolumbien in der Vorrunde das Aus. Welche Erinnerungen haben Sie daran?

Andreas Heraf: Damals hab’ ich davon geträumt, dass wir am Ende ganz oben stehen. Auch, weil die Schweizer davor U-17-Weltmeister geworden sind und das gezeigt hat, dass vieles möglich ist. Dann habe ich mit Dragovic und Hinteregger die Innenverteidigung und mit Alaba den Chef des heutigen A-Teams nicht bekommen. Auch Holzhauser nicht und Djuricin war verletzt.

Diesmal fehlt Bytyqi verletzt, Lazaro ist beim A-Team.

Ich sehe es diesmal aber viel entspannter, weil mir klar geworden ist, dass ich es eh’ nicht ändern kann, sondern nur meine Sichtweise auf diese Situation.

Und wie ist diese?

Sehr positiv. Weil ich weiß: Ich hab’ das Maximum gemacht, bin top vorbereitet und hab vollstes Vertrauen zu jenen Jungs, die dabei sind. Dass bei so einer WM die Luft dünn wird, muss sowieso jedem klar sein.