Heiße Aktien an der Spielerbörse

Stefan Maierhofer hat schon schönere Zeiten erlebt. Im Sommer traf ihn ein privater Schicksalsschlag. Im Herbst lief es für den Salzburg-Stürmer dann sportlich ganz und gar nicht. Der Torschützenkönig der vergangenen Saison spielt diese Saison keine Rolle mehr. Seit 25. August, seit einem 1:1 gegen Wr. Neustadt, stand Maierhofer nicht mehr in der Startelf des Meisters. Danach reichte es nur zu 36 Spielminuten in fünf Kurzeinsätzen in der Bundesliga. Am letzten Sonntag durfte er gegen Austria gar nur aufwärmen. "Ich will nicht viel dazu sagen. Aber natürlich ist es nicht zufriedenstellend, wenn man nicht spielt", meint Maierhofer. Der 30-Jährige ist im Salzburger Stürmerranking hinter Joanathan Soriano und Havard Nielsen nur mehr Nummer drei. Eine Position, die er nicht behalten wird, denn Alan macht nach seinem Kreuzbandriss so gute Fortschritte, dass der Brasilianer im Frühjahr wohl ein Comeback feiern wird.

Maierhofers Vertrag in Salzburg läuft bis Sommer 2013. Möglicherweise verlässt er aber schon im Jänner Österreich - in Richtung Deutschland . "Dort werde ich nach wie vor sehr geschätzt", erzählt Maierhofer, der vor Kurzem seine Sportmanager-Ausbildung beendet hat. Maierhofers Glück könnte die Torarmut einiger deutscher Erstliga-Klubs sein. Fürth und Augsburg suchen verzweifelt torgefährliche Stürmer. Aber auch in der 2. Liga, Maierhofer spielte vor seinem Wechsel nach Salzburg 2011 in dieser erfolgreich für Duisburg, könnte sich für den Niederösterreicher eine Option auftun. Der Salzburg-Stürmer ist allerdings nicht der einzige Spieler aus der österreichischen Bundesliga, der für Klubs aus internationalen Top-Ligen von Interesse ist. Auch an diesem Wochenende stehen die üblichen Verdächtigen wieder im Blickpunkt von internationalen Scouts. Von Wolfsberg über Graz bis Wien-Hütteldorf.