Heimtraining für Fußballer: Wenige Quadratmeter, viele Übungen

Auch Zallinger hat in Sachen ÖFB nun eine Pause, die Länderspiele im März gegen Wales und die Türkei wurden ebenso abgesagt wie die Europameisterschaft.

Mehr als eine Woche ist es nun schon her, dass zuletzt eine österreichische Mannschaft ein Spiel bestritten hat. Es war das 0:5 des LASK gegen Manchester United am 12. März. Seither steht auch bei den Linzern der mannschaftliche Trainingsbetrieb still. Und an das so wichtige Mannschaftstraining im Fußball wird mit hoher Wahrscheinlichkeit noch lange nicht zu denken sein.