Heimsieg für Wacker gegen Wr. Neustadt

Immer wieder erstaunlich, was so ein einfaches Tor alles bewegen kann. Da kann die Kugel noch so ins Netz hinein gewurschtelt worden sein, da mag der Gegner noch so tatkräftig mitgeholfen haben - so ein Schuss ins Tor ist bisweilen, als würde ein Lichtschalter umgelegt.



Bevor Miran Burgic gegen Wiener Neustadt den Ball im Gehäuse unterbrachte (54.) da gaben die Spieler von Wacker Innsbruck eine erbärmliche Figur ab: Gelähmt nach einer Heimblamage im Cup gegen Grödig; verunsichert nach sechs Heimspielen mit nur einem Sieg; geschockt wegen der Burn-Out-Diagnose bei Abwehrchef Inaki Bea. Drei harmlose Weitschüsse der Marke Verzweiflungstat waren die Höhepunkte einer langweiligen ersten Spielhälfte.



Burgics Treffer vermochte die Lebensgeister der Tiroler zu wecken - zumindest eine Viertelstunde lang schien die Verunsicherung regelrecht verflogen und die kollektive Schockstarre verschwunden. Bis, ja bis die Gäste aus Niederösterreich ihre offensiven Nadelstiche setzten und die Innsbrucker Spieler wieder das Muffensausen befiel. Ciftci, der allein auf Tirol-Goalie Safar zulief, ließ aber die Ausgleichschance liegen (67.).



Am Ende einer wenig niveauvollen Partie gab es dann aber doch noch einen Hingucker: Der eingewechselte Ildiz vollendete einen perfekten Freistoßtrick mit einem präzisen Schuss ins Eck (83.) und fixierte den zweiten Innsbrucker Heimsieg.