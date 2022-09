Erstmals geschlagen: LASK erleidet klare Heimpleite gegen WSG Tirol

SCHAUPLATZ ALTACH

So richtig kurzweilig wurde die Partie nach einer 39-minütigen Anlaufzeit erst knapp vor der Pause. Tibidi brachte Altach in Führung, Pink sorgte für den Klagenfurter Ausgleich. In der 51. Minute bekannte Pink abermals Farbe und brachte die Kärntner per Kopf in Führung.