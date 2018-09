Heftiges Programm mit mehr Alternativen für Rapid

14 Tage mit fünf Spielen in drei verschiedenen Bewerben: Dieses heftige – und richtungsweisende – Programm wartet auf Rapid nach der Länderspielpause.

Los geht es am Sonntag mit dem Heim-Derby gegen die Wiener Austria, am Donnerstag (20. September) startet die Europa League gegen Spartak Moskau. Die heiße Woche endet in Salzburg (23. September), gegen den einzigen Liga-Gegner, den Goran Djuricin in seinen 19 Monaten als Cheftrainer noch nicht besiegt hat.

Durchschnaufen ist danach nicht erlaubt: Die Hütteldorfer haben sich darauf eingeschworen, einen Titel zu gewinnen. Also muss im Cup in Mattersburg am Mittwoch, 26. September, gewonnen werden. Der Fußball-Monat endet am 29. September mit einer Samstag-Partie gegen das Überraschungsteam St. Pölten in Hütteldorf. Spätestens nach dem Duell mit SKN-Trainer Kühbauer wird klarer sein, ob Djuricin seine Position dauerhaft festigen konnte.