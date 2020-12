Von Sturm zum Nationalteam: Der ÖFB holt Günter Kreissl

Eine allzu lange Auszeit hat sich Günter Kreissl nicht gegönnt. Wenige Monate, nachdem der 46-jährige Wiener bei Sturm Graz die Agenden des Sportdirektors an Andreas Schicker übergeben hat, heuert der ehemalige Bundesliga-Torhüter beim Fußball-Bund an. Kreissl soll künftig als "Head of Goalkeeping" dafür Sorge tragen, dass Österreichs Team in Zukunft gute Schlussmänner zu Verfügung hat.

Die Agenden hatte zuletzt u.a. Robert Almer übrig. Der Steirer ist künftig allerdings "nur" noch Torhüter-Trainer beim A-Nationalteam unter Franco Foda. Eine Position, die Kreissl zumindest unter dem aktuellen Teamchef nie ausfüllen wird. Die beiden, die bis zu Fodas Abgang von Sturm Graz zum ÖFB in der Steiermark zusammengearbeitet hatten, schwimmen bekanntermaßen nicht unbedingt auf einer Wellenlänge.ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel vollzieht damit einen Umstrukturierung innerhalb des Verbandes, bei dem es zuletzt zur Trennung von Unter-19-Teamchef Rupert Marko kam. Marko war neben seiner Trainertätigkeit auch Sportlicher Leiter der Fußballakademien.