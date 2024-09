Was die lange Trainersuche von Hartberg mit der Austria zu tun hat

Interimscoach Markus Karner darf allerdings maximal 60 Tage auf der Bank sitzen. Nach der Premiere am Samstag in Klagenfurt soll Schluss sein.

Hartberg-Manager Erich Korherr würde am liebsten gar keine Ablöse zahlen – und in ähnlicher Höhe war laut KURIER-Informationen auch das erste Angebot an den Zweitligisten angesiedelt. Der FAC will Mörec nicht die Karriere verbauen, sieht in der niedrigen fünfstelligen Ablösesumme aber kein ernsthaftes Verhandlungsangebot.

Und was passiert, wenn Hartberg weder mit Schmid, noch mit Mörec-Arbeitgeber FAC eine Lösung findet? Die Steirer bauen mit einem Mr. X vor, der ebenfalls Chancen hat, aber bislang noch geheim gehalten werden konnte.