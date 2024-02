Fußball-Bundesliga: Hartberg punktet auch gegen den LASK

Hartberg bleibt in der Bundesliga eine Art Angstgegner des LASK. Am Sonntag trennten sich die gut zwanzig Minuten in Unterzahl spielenden Steirer im Heimspiel der 19. Runde von den wenig kreativen Linzern mit einem 0:0 und blieben damit auch im zehnten direkten Duell ohne Niederlage. Der drittplatzierte LASK wartet hingegen weiter auf seinen ersten Sieg 2024 und musste sowohl Hartberg (5.) als auch Klagenfurt (4.) bis auf vier Punkte herankommen lassen.

An Anfangselan ließen es die Gäste deswegen aber nicht vermissen. Im Fokus stand dabei LASK-Stürmer Moses Usor, der erst an der Latte anklopfte (4.) und wenig später zum vermeintlichen 1:0 einschoss (8.). Nach VAR-Check verschwand der Einser wegen Abseits' aber wieder von der Anzeigetafel, Maxim Talowjerow sorgte in der Folge mit einem Köpfler neben das Tor ein weiteres Mal für schwarz-weiße Gefahr (14.).