Harnik: „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe“

In Jankos Hinterkopf ist aber nicht nur das Schweden-Spiel: „Wir haben im besten Fall noch drei Finalgegner. So werden wir das angehen. Jeder weiß, was zu tun ist. Wenn es am Ende mit der WM in Brasilien klappt, dann sind nicht nur die Burschen glücklich, sondern dann wird sich das ganze Land freuen.“

Dennoch lässt sich kein Spieler Nervosität oder auch nur Anspannung anmerken. Es wird jene Selbstsicherheit demonstriert, die nach dem 2:1-Heimsieg gegen die Schweden entstanden ist. Ein Torschütze im Juni war Marc Janko. „Ich habe mir das Tor nur einmal auf YouTube angesehen. Es war ein schönes Tor und ein schönes Gefühl. Aber das ist Vergangenheit.“

Nachdem Janko bei Trabzonspor wieder regelmäßig zum Einsatz kommt, fühlt er sich auch wieder spielfit. „Ob es für 90 Minuten reicht, kann ich aber nicht prophezeien.“ Falls er die letzten zehn Minuten Krämpfe haben sollte, würde er diese gerne in Kauf nehmen.

Wichtig für die mentale Stärke des Teams vor allem in einem Auswärtsspiel sei für Janko das 2:2 in Irland gewesen: „Das war ein Aha-Erlebnis. Man hat gesehen, dass man belohnt werden kann, wenn man bis zum Ende kämpft. Dann kommt so ein Kampfgeist hoch, wie ihn die Deutschen haben.“

Einer, der weiß, was das bedeutet, ist der in Hamburg aufgewachsene Martin Harnik. Der Stuttgarter, der am Wochenende mit einem Tor und einer starken Leistung beim 1:1 gegen Bremen aufgezeigt hat, fordert ein „cleveres Spiel“ in Stockholm. „Wir werden nicht nur hinten stehen und auf ein Unentschieden spielen, aber wir werden auch nicht auf Teufel komm raus riskieren. Wir wissen auch, dass wir mit einem Unentschieden noch gute Chancen haben, den zweiten Platz zu holen.“

Dafür müsste Deutschland in der letzten Runde gegen die Schweden gewinnen und Österreich auf den Färöern.