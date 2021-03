Flick über Löw-Nachfolge beim DFB: "Spekulationen verbieten sich"

Hansi Flick will sich jetzt auf seine Aufgaben beim FC Bayern München konzentrieren, hat ein Engagement als deutscher Teamchef ab Sommer aber nicht explizit ausgeschlossen. "Ich kümmere mich nicht um die Dinge, die außenherum sind. Ich möchte hier bei Bayern München noch sehr erfolgreich arbeiten und mehrere Titel gewinnen", sagte Flick am Freitag vor dem Gastspiel bei Werder Bremen am Samstag.