Hans Krankl adelt Jesse Marsch: "You are a fucking great guy"

Johann Krankl outete sich als großer Fan von Jesse Marsch. In seiner Rolle als TV-Experte von Sky Sport Austria schickte der Wiener live auf Sendung eine Grußbotschaft an den Trainer von Salzburg. Dabei nahm Krankl Bezug auf die Kult-Pausenrede des US-Amerikaners beim Champions League-Match in Liverpool.

"Das ist kein fucking Freundschaftsspiel", hatte Jesse Marsch damals in der Kabine gerufen. Hans Krankl sagte nach diesem Auftritt nun zu Marsch auf Sky: "You are a fucking great guy."