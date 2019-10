Handel mit Kokain: Ex-Teamspieler Kuljic erneut angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Wien hat den ehemaligen Fußballer Sanel Kuljic wegen Suchtgifthandels angeklagt. Das gab Behördensprecherin Nina Bussek am Freitag auf APA-Anfrage bekannt. Dem Ex-Teamspieler wird die Weitergabe von Kokain vorgeworfen.

Dem beim Wiener Landesgericht eingebrachten Strafantrag zufolge soll der mittlerweile 42-Jährige zwischen September 2017 und September 2019 an sechs Abnehmer knapp mehr als 80 Gramm weitergegeben haben. Von zwei Abnehmern ist bisher nur der Vorname bekannt. Kuljic dürfte seit längerem von der Polizei observiert worden sein. Am 20. September wurde er in der Boutique seiner schwangeren Frau in Wien-Döbling festgenommen. Seither sitzt er in der Justizanstalt Josefstadt in U-Haft.