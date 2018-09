Hält die Mattersburg-Serie gegen den LASK?

Die Länderspielpause nutzte Schmidt, um die Mannschaft besser kennenzulernen. „Jeder Spieler hatte die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Und ich konnte mir ein gutes Bild machen.“ Zusätzlich verstärkte sich Mattersburg in der Offensive.

Der 30-jährige Stürmer Martin Pušic soll für Tore in der Bundesliga sorgen. Der Österreicher war zuletzt beim AC Horsens in der höchsten dänischen Liga unter Vertrag, löste diesen aber im Sommer auf. In der Saison 2013/2014 wurde Pušic mit dem FC Midtjylland dänischer Meister. In dieser Saison holte er sich die Top-Scorer-Krone als bester Torschütze in der Liga.

Zu feiern gibt es für die Mattersburger am Sonntag auf jeden Fall etwas. Denn der Erz-Mattersburger Alois Höller steht vor einem Jubiläum. Gegen den LASK bestreitet das Urgestein sein 200. Bundesligaspiel für die Burgenländer.