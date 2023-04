Haaland ist für Guardiola "wie Messi und Ronaldo"

Erling Haaland ist bereit für die Bayern. Mit spektakulären Toren meldete sich der Fußball-Star von Manchester City nach seiner Leistenverletzung für den Champions-League-Kracher gegen Bayern München (das sich bei Freiburg revanchiert hat) imposant zurück und brachte seinen Trainer ins Schwärmen. „Wir haben zwei unglaubliche Jahrzehnte mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo gehabt. Erling ist jetzt auf diesem Niveau“, sagte Trainer Pep Guardiola nach dem 4:1 in Southampton. „Seine Fähigkeiten sind unglaublich.“

30 Premier-League-Treffer in dieser Saison hat der 22-jährige Haaland nach seinem Doppelpack am Samstag jetzt auf dem Konto. Sein sehenswerter Seitfallzieher zum 3:0 brachte auch Teamkollege Kevin de Bruyne, der in Southampton seine 100. Vorlage in der höchsten englischen Spielklasse gab, zum Staunen. „So ein Tor wird man von mir nicht sehen“, betonte der Belgier. „Wenn ich es getan hätte, wäre ich jetzt in einem Krankenhaus in Southampton.“