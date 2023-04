Revanche geglückt: Bayern bleiben mit Sieg in Freiburg an der Spitze

In Folge spielten die Freiburger etwas munterer mit. Die Bayern entschieden das Spitzenduell letztlich mit der Brechstange für sich. De Ligt gelang mit einem leicht abgefälschten Weitschuss das 1:0, letztlich ein verdienter Sieg für den Tabellenführer ob der Vielzahl an Chancen. Gnabry traf in der Nachspielzeit noch die Stange.

Joker stachen Von Beginn an hatten die Dortmunder die Union im Griff, benötigten jedoch einen längeren Anlauf, ehe man auch wirklich Torgefahr ausstrahlen konnte. Und so ging man just mit der ersten klaren Aktion und der ersten echten Möglichkeit in Führung, als Malen einen Assist von Guerrero über die Linie drückte (28.). Haller hätte knapp danach per Kopf erhöhen können.