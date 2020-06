Guardiola-Mania: Talent Schöpf mittendrin

Es ist bereits einige Wochen her. Nach Ende der letzten Saison der Bayern Amateure in der Regionalliga wurde Alessandro Schöpf an der Säbener Straße ins Büro von Matthias Sammer zitiert. Allerdings aus einem erfreulichen Anlass. „Er hat mir mitgeteilt, dass ich die Vorbereitung auf die nächste Saison mit den Profis bestreiten werde“, erzählt der 19-jährige Tiroler, der 2009 nach München gewechselt war.

Unter der Leitung des neuen Startrainers Pep Guardiola ist die temporäre Beförderung für Österreichs Unter-19-Teamspieler natürlich noch eine Spur interessanter. Während David Alaba noch urlaubt, war Schöpf am Mittwoch schon dabei, als die Bayern vor 10.000 Fans in der Allianz Arena erstmals unter Guardiola trainierten. „Wie er sich gibt, ist ein Wahnsinn. Er ist sehr bodenständig und zu allen gleich nett. Egal ob zu Ribery oder mir“, schwärmt der Teenager.

Ein richtig persönliches Gespräch mit Guardiola gab es noch nicht. „Er hat mich nur zwischendurch einmal gefragt, ob ich müde bin, weil er gesehen hat, wie ich geschwitzt habe“, schmunzelt der zentrale Mittelfeldspieler, der von 4. bis 12. Juli auch mitfahren darf ins Trainingslager ins italienische Trentino. Schöpfs österreichischer Kollege Oliver Markoutz muss sich noch eine Spur mehr gedulden.

Der Kärntner ist dieser Tage ebenso bei den Profis dabei, trainiert aber ab der nächsten Woche wieder mit der zweiten Mannschaft. Schöpf selbst hat sich hohe Ziele gesteckt. Er will sich in den nächsten Wochen so präsentieren, dass er gleich dauerhaft mit den Stars trainieren darf. „Mein Ziel ist auch, bis zum Winter ein paar Einsatzminuten bei den Profis zu erhalten.“

