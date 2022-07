Großer ÖFB-Jubel nach dem EM-Aufstieg: "Zwickt's mi, I man I tram"

"Ich finde keine Worte"

Auch die Teamchefin konnte zufrieden sein. "Wir sind überglücklich, diesen Aufstieg geschafft zu haben, es war vor allem in der ersten Hälfte eine fantastische Leistung. In der zweiten Hälfte haben die Kräfte ein bisschen nachgelassen und Norwegen hatte auch Chancen, aber wir haben unseren Kasten sauber gehalten. Wir haben es uns hart erarbeitet und freuen uns auf das Duell mit Deutschland", so Irene Fuhrmann. Es sei aber "noch etwas unrealistisch, es geschafft zu haben. Wir wissen, dass Deutschland eine Übermacht ist und derzeit extrem performt. Ich finde für diese Leistung gar keine Worte, und dass wir in dieser schweren Gruppe tatsächlich das Viertelfinale erreicht haben. Die gesamte Reise bis hierher war schon ein wundervolles Erlebnis."