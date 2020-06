Grödig zeigt Interesse an Salzburg-Talenten

Bei Fountas - wie auch bei Edomwonyi mit Wacker Innsbruck - wurde ein ganz normaler Leihvertrag abgeschlossen. Beide können also erst wieder in der kommenden Saison von Salzburg eingesetzt werden. Anders verhält sich das beim von Salzburg im Winter verpflichteten Dänen Asger Sörensen. Der 17-jährige Verteidiger ist einer der Kooperationsspieler beim FC Liefering und könnte deshalb auch in diesem Frühjahr für Salzburg in der Bundesliga spielen.

Laut KURIER-Informationen sollte auch Fountas eigentlich im Frühjahr fix dem Kader des FC Liefering angehören. Doch der Grieche, der in der vergangenen Saison beim Erstliga-Absteiger AEK Athen Stammspieler gewesen war, soll von diesem Plan nicht wirklich begeistert gewesen sein. Nur deshalb kam es zum Leihgeschäft mit Nachbar Grödig.

Fountas und Edomwonyi sind übrigens nicht die beiden einzigen von Salzburg an Bundesliga-Konkurrenten verliehenen Spieler. Rapid holte im Sommer mit Christopher Dibon einen immerhin einfachen Teamspieler und das zum Nulltarif. Dazu war im Herbst Christoph Martschinko an Wr. Neustadt ausgeliehen, der Linksverteidiger wurde nun am letzten Transfertag Ende Jänner nach Grödig verkauft. In der Saison 2012/'13 hatte Wr. Neustadt neben Martschinko auch noch Daniel Offenbacher geliehen, Marco Meilinger spielte damals leihweise bei der SV Ried.