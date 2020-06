Grödig: „Ein Verein bezahlt keine Straße“

Christian Haas

Es ist ja nicht so, dasskeinen Plan hätte. Der Manager des Aufsteigers hat die Lösung nicht nur im Kopf, er hat sie sogar schwarz auf weiß vor sich liegen. Entworfen in Zusammenarbeit mit einem Architekten und einem Verkehrsplaner. „Mit einem temporären Kreisverkehr und einer Zufahrtsstraße direkt neben der Autobahn wäre alles erledigt.“ Hört sich gut an in der Theorie. Praktisch scheitert die Lösung am Geld: Rund 150.000 Euro kosten Kreisverkehr und Zufahrt.

Haas sieht sich außerstande, die Finanzierung zu übernehmen. „Das zehrt an den Nerven. Wir werden das sicher nicht zahlen“, poltert er. „Ein Fußballverein baut und bezahlt keine Straße.“ Der Aufstieg komme den Klub ohnehin teuer genug. „Wir bezahlen eh schon die temporären Tribünen, das Flutlicht, den Ausbau des VIP-Klubs, und, und, und.“

Von der Gemeinde kann der Verein keine weitere finanzielle Unterstützung erwarten. „Wir fördern den Breitensport. Für den Profifußball ist die Familie Haas zuständig“, hatte Bürgermeister Richard Hemetsberger schon mehrfach klargestellt. Sollte die Unterstützung der öffentlichen Hand überhaupt ausbleiben, dann geht für Haas auch keine Welt unter. „Dann haben wir halt die gleiche Situation wie bisher. Beschweren braucht sich dann aber keiner.“

Proteste der Anrainer gibt es schon. Diese leiden unter den Spielen in der Untersberg-Arena. Erkundungsgänge in fremde Gärten oder ein Bad in privaten Swimming-Pools gehören für einige Fans offenbar zum Programm bei einem Grödig-Besuch. Die Anrainer, die größere Belästigungen fürchten, fordern einen Umzug des Klubs in die Red-Bull-Arena.