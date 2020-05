Grazer Sieg mit Fragezeichen

Die Innenverteidigung

Ferdinand Feldhofer und vor allem Thomas Burgstaller hatten in der ersten Hälfte massive Probleme im Stellungsspiel, steigerten sich aber nach der Pause. Dennoch: Gordon Schildenfeld fehlte als Ruhepol an allen Ecken und Enden. Aber: Wenn Sturm aufsteigt, wandert wieder Geld ins Haus für einen Ersatzmann für Schildenfeld, der in der vergangenen Woche um eine Million Euro zu Eintracht Frankfurt gewechselt ist.



Das zentrale Mittelfeld

Auch hier hat Franco Foda, derzeit Sportdirektor und Trainer in Personalunion, Handlungsbedarf. Manuel Weber ist gesetzt, doch daneben hat keiner internationales Format. Altach-Zugang Matthias Koch braucht wie Sandro Foda noch Zeit. Nach den Abgängen von Mario Kienzl und Patrick Mevoungou muss der Meister auch hier aktiv werden.



Der Spielmacher

Sturm fehlt der Ideengeber. Der 35-jährige Samir Muratovic hätte dieser sein können, er hing aber gegen Videoton in seiner Rolle als zurückhängende Spitze in der Luft. Zur Entschuldigung: Videoton machte Sturm mit drei defensiven, zentralen Mittelfeldleuten das Leben auch nicht leicht.