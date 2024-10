200. Grazer Derby: Die Brennpunkte eines heißen Duells

Nicht nur, weil es ein Spiel zweier Erzrivalen mit großer Tradition ist. Das 200. Grazer Stadtderby am Samstag zwischen Sturm und dem GAK (17 Uhr, Sky) ist nicht nur in der Steiermark seit Tagen ein großes Thema. Weil es beim bisher letzten Duell im Cup schwere Ausschreitungen gab und diese erneut zu befürchten sind. Aber auch auf sportlicher Ebene ist diese Begegnung durchaus spannend.

"Ich hoffe, dass das Derby am Platz entschieden wird und die zwei Fanlager für ein Fußballfest sorgen. Eines für die Fangruppen und für Familien“, sagt Sturm-Trainer Christian Ilzer . Ob seine Wünsche erfüllt werden? Das Stadion Liebenau ist mit rund 16.000 Zuschauern ausverkauft, rund 3.500 GAK-Fans werden kommen. Doch es haben sich auch rund ums Match gewaltbereite Partnerfans von Sturm und GAK aus dem Ausland angesagt. Die Polizei ist auf das Hochrisikospiel vorbereitet, auch auf Krawalle außerhalb des Stadions. Interessant: Erst in diesen Tagen wurden zwei weitere Verdächtige von den Randalen des Vorjahres ausgeforscht.

Die Tabellensituation

Der GAK zieht sich an den knappen Niederlagen im Cup in den vergangenen zwei Jahren hoch, als man jeweils als Zweitligist mit Heimvorteil angetreten war. "Da haben wir gute Lösungen gefunden“, sagt GAK-Coach Gernot Messner. „Jetzt sind 12.000 gegen uns, da wird schon eine andere Atmosphäre herrschen, aber wir werden alles raushauen, was wir haben.“ Woran sich sein Team noch festhalten kann? Laut „Expected Points“ (erwartete Punktezahl eines Teams basierend auf der Qualität und Anzahl der erstellten und zugelassenen Chancen) ist der Unterschied zwischen den Grazer Klubs nicht so groß wie in der tatsächlichen Tabelle, in der Sturm mit 19 Punkten führt und der GAK mit vier Zählern Schlusslicht ist. Denn nach den Expected Points hat Sturm 13,7 Zähler, der GAK mit 9,7 fast 10 Punkte und damit nicht viel weniger geholt. Ilzer kennt die Statistiken: "Der GAK ist bisher unter Wert geschlagen worden.“