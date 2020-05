Gorgon: "Das Quäntchen Glück ist da"

Zwei Punkte liegt die Austria als Spitzenreiter vor Verfolger Salzburg. An der violetten Heimstärke liegt das allerdings nicht: In den bisher sechs Saisonspielen in der Generali Arena gab es gerade einmal drei Siege, erzielten die Veilchen magere sechs Tore.



Da kommt die SV Ried am Sonntag als Gegner gerade recht - in 30 Spielen haben die Oberösterreicher nur 11 Punkte (zwei Siege und fünf Remis) geholt. Hoffnung macht auch, dass Alexander Gorgon der Torknopf aufgegangen zu sein scheint. Seinem Doppelpack im Derby ließ er einen im kuriosen Spiel bei der Admira folgen.



Vor dem Spiel gegen die Rieder spricht der (wegen einer Knöchelverletzung fragliche) Austria-Eigenbau-Spieler unter anderem über die aktuelle Situation bei der Austria und seine Pläne für die Zukunft.