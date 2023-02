Goalie Neuer kritisiert Bayern: "Das Krasseste, was ich erlebt habe"

Überhaupt kein Problem hat Neuer, der auch nicht in der Nationalmannschaft zurücktreten will, mit der Neuverpflichtung von Sommer für das Bayern-Tor. "Der Verein hat da wirklich eine super Lösung gefunden. Ich habe den Verantwortlichen also gesagt, ich habe überhaupt kein Problem, ich finde es gut, wenn wir zwei super Torleute haben. Mir ist wichtig, was bei Bayern passiert. Ich sehe das Ganze, nicht nur mich mit meinen Schmerzen. Ich möchte, dass der Verein und die Mannschaft so erfolgreich wie möglich sind."