Damit setzt sich für den gebürtigen Gelsenkirchener seine Pechsträhne fort: Im Herbst hatte Neuer bereits wochenlang passen müssen, nachdem er sich eine Schultereckgelenksprellung zugezogen hatte. „Was soll ich sagen, das Jahresende hätte auf jeden Fall besser laufen können“, schrieb der Fußball-Profi auf Instagram.

Nach dem frühen WM-Aus in Katar hatte es von einigen Experten auch Kritik an der Leistung von Neuer gegeben. Seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft hatte der Kapitän anschließend aber ausgeschlossen. Neuer hatte sich aber tief enttäuscht geäußert. „Es ist brutal frustrierend, dass wir unsere Leistung nicht konstant abrufen konnten. Es wird noch einige Zeit dauern, all das zu verarbeiten“, schrieb er. Deutschland war nach einer Niederlage gegen Japan, einem Remis gegen Spanien und einem Sieg gegen Costa Rica zum Abschluss bereits nach der WM-Gruppenphase ausgeschieden.