Glasners Abgang aus Frankfurt ist fixiert – kommt jetzt Matthias Jaissle?

Nun steckt der Klub in der Krise. Beim 1:3 bei Hoffenheim verlor Glasner am Wochenende die Beherrschung: Auf dem Rasen sah er für eine Undiszipliniertheit die Rote Karte, in der Pressekonferenz setzte er zu einer Wutrede an. Dabei wollte man im Frühjahr den Vertrag noch über 2024 hinaus verlängern.

➤ Mehr lesen: Die Wutrede von Oliver Glasner

Glasner ist ein Jahr nach dem Titelgewinn in der Europa League auf dem europäischen Markt begehrt und wurde bereits mit dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht.

Bei der Eintracht gelten Dino Toppmöller und Salzburg-Coach Matthias Jaissle als Nachfolge-Kandidaten.