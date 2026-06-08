Glasner spricht weiter mit Milan und will Alaba

Oliver Glasner, zuletzt mit dem englischen Premier-League-Klub Crystal Palace Gewinner der Conference League, führt die Gespräche über eine mögliche neue Trainerstation beim AC Milan weiter. Nach Informationen der Gazzetta dello Sport (Montag-Ausgabe) könnte ein entsprechender Deal auch einen Wechsel von David Alaba nach Mailand nach sich ziehen. Der ÖFB-Teamkapitän ist nach Ablauf seines Vertrags bei Real Madrid derzeit vereinslos.

Glasner soll den 33-Jährigen im Fall eines Engagements unbedingt nach Mailand holen wollen, berichtete die Gazzetta. Alaba wäre trotz eines Risikofaktors aufgrund mehrerer Verletzungen seit der Saison 2023/24 (unter anderem Kreuzbandriss sowie Muskel- und Meniskusprobleme) aufgrund seiner Erfahrung und Persönlichkeit eine wertvolle Verstärkung auf höchstem Niveau. Der Defensivspieler wurde bereits mehreren Klubs angeboten, darunter auch Milans Rivale Inter Mailand, berichtete das Sportblatt.