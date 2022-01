Gladbach-Sportdirektor trat unter Tränen zurück: "Macht mich krank"

Folgen für Hütter?

Gleichzeitig sei er, "ein ganz gutes Beispiel dafür, was auf der Welt passiert", sagte Eberl mit Blick auf die Gerüchte, die seit dem Vorabend aufgekommen waren: "Was in 24 Stunden gemacht wird, was gesprochen wird und spekuliert wird, das ist das, was mich krank macht", sagte Eberl: "Ich beende was, was mir sehr viel Freude und Spaß bereitet hat, weil Fußball mein Leben ist, meine Freude. Viele Dinge drumherum sind nicht mehr meine Freude und mein Spaß."

Mönchengladbach, der Arbeitgeber von ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer, liegt derzeit als Zwölfter nur drei Punkte vor dem Relegationsplatz. Eberl hatte den mittlerweile schwer unter Druck geratenen Trainer Adi Hütter im Sommer um 7,5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt losgeeist. Welche Folgen der Abgang Eberls, der Hütter bis zuletzt Rückendeckung gab, auf die Situation des Vorarlbergers hat, ist offen.