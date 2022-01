Gladbach-Trainer Hütter kommt Sportdirektor abhanden

Eberl, der seit Oktober 2008 als Sportdirektor für seinen Herzensclub arbeitet, soll demnach mit einem Teil der Mannschaft am Donnerstagabend auch das Gespräch gesucht haben. Eberls Vertrag ist eigentlich noch bis Ende Juni 2026 gültig. Durch die massive sportliche Krise in der aktuellen Saison geriet aber auch er in die Kritik. Er hatte vor der Spielzeit Adi Hütter für 7,5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt als Nachfolger von Marco Rose geholt, dessen frühzeitig feststehender Weggang von Gladbach zu Borussia Dortmund bereits zu Missstimmungen geführt hatte.

Nach 20 Spielen in dieser Saison rangiert die Gladbacher Borussia unter Hütter aber nur auf dem zwölften Tabellenplatz. Mit 20 Punkten hat der Club nur zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang.