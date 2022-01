Gladbach-Legionär Hannes Wolf steht vor dem Wechsel auf die Insel

Der Youth-League-Sieger

Der Steirer Wolf war 2014 in den Nachwuchs von Red Bull Salzburg gewechselt und kam im Februar 2016 erstmals beim Zweitligisten Liefering zum Einsatz. Bereits im Dezember feierte er in der Europa League sein Debüt bei den Bullen, als er in der 75. Minute für Valentino Lazaro eingewechselt wurde und prompt das 2:0 der Salzburger gegen Schalke vorbereitete.

2017 gehörte er jenem Team an, das die UEFA Youth League gewann, 2019 wechselte Wolf zur Red-Bull-Dependence nach Leipzig. Ein Knöchelbruch bei der U-21-EM setzte ihn lange außer Gefecht, am Saisonende standen lediglich fünf Einsätze in der deutschen Bundesliga. 2020/'21 wurde Hannes Wolf an Mönchengladbach zunächst ausgeliehen, kam dort dann aber auf so viele Einsätze, dass die Kaufverpflichtung der Borussia schlagend wurde.

Nun steht der Mittelfeldspieler also offenbar vor dem nächsten Schritt in seiner Kariere - Swansea City liegt in der 24 Mannschaften umfassenden Championship nach 23 absolvierten Partien an 17. Stelle. Die vergangene Saison hatten die Waliser noch auf dem vierten Rang beendet