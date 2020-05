Gewalt in der Familie: Ex-Austrianer Vukojević festgenommen

Der ehemalige Spieler der Wiener Austria Ognjen Vukojević ist am Donnerstag in Zagreb festgenommen worden. Wie die kroatische Tageszeitung Jutarnji list berichtet, steht der 36-Jährige unter Verdacht, Gewalt in der Familie ausgeübt zu haben. Vukojević soll unter Alkoholeinfluss seine Frau bedroht haben.

Vukojević, der seine aktive Karriere im Sommer 2017 in Wien für beendet erklärt hatte und seit einem Jahr als Trainer der U-20-Auswahl Kroatiens arbeitet, soll dem Bericht zufolge von einer Person aus dem Kreis der Familie angezeigt worden sein.