Gesucht: Austria’s next Topstürmer

Bleibt noch Philipp Hosiner, den auch Ex-Goalgetter Toni Polster als einzige echte Janko-Alternative betrachtet: "Er hat den Instinkt eines Stürmers." Koller ist vom Austria-Angreifer auf internationalem Niveau jedoch nicht restlos überzeugt, sonst hätte er ihm schon mehr Gelegenheiten geboten, um sich auch im Team ins Rampenlicht zu schießen. Koller weiß, dass ihm im Angriff die Hände gebunden sind. Das gab er schon vergangenen November rund um das USA-Länderspiel zu, als er nach einer Pressekonferenz unter vier Augen zugab, dass Janko trotz fehlender Spielpraxis der einzige Stürmer Österreichs sei, der auf internationalem Level bestehen und für Tore sorgen kann. Janko bedankte sich artig mit wichtigen Treffern wie dem Traumtor beim Heimsieg gegen Schweden.

"Natürlich ist es eine Ehre für mich, dass der Teamchef trotz meiner schwierigen Situation bei Trabzonspor immer wieder auf mich setzt. Umgekehrt ist es auch ein gewisser Druck, wenn man von mir Tore erwartet." Ein relativer Druck, wie Janko zugibt, denn Stürmer werden gewöhnlich an Toren gemessen. Der Türkei-Legionär, der bis 1. Juli in den USA urlauben wird, hofft, dass ihm der Absprung zu einem anderen Klub gelingt. "Es gibt nichts Konkretes." Eine Möglichkeit wäre vielleicht Utrecht, wo Co Adriaanse ab 1. Juli das Zepter schwingen wird. Janko hatte ihn in Salzburg als Trainer und Förderer.

Auch Hans Krankl, pensionierter Goleador, hofft auf einen Janko-Wechsel. "Weil es ein Problem ist, wenn man so lange keine Spielpraxis hat als Stürmer. Der Wechsel in die Türkei war kein glücklicher. So gesehen war es ohnehin ein Glück, dass er zuletzt im Team wichtige Tore erzielt hat."