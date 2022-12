Hier werden bewusst Ballbesitz-Situationen kreiert, mit denen die Gegner zunächst auf einer Spielfeldseite gebunden werden. Und plötzlich, von einem Moment auf den anderen, wird über eine Kombination im allerhöchsten Tempo das Spiel in eine ganz andere Position verlagert. Dadurch werden Situationen geschaffen, in denen die Top-Spieler ihr außergewöhnliches Talent erst richtig ausspielen können, zum Beispiel durch Dribblings in freigewordene Räume. Diese Rhythmus-Wechsel in höchster Qualität habe ich bisher nur bei diesen beiden Teams gesehen.

Harmlose Spanier

Im Vergleich dazu haben es die Spanier in Katar nicht verstanden, aus ihrem vermehrten Ballbesitz genügend gefährliche Momente zu schaffen. Da wurde viel kombiniert, es gab aber viel zu wenig Tiefe im Spiel – ein wichtiges Mittel, das ebenso Räume schafft. Viel zu selten ist es ihnen gelungen, mit Tempo und dem richtigen Timing hinter die Abwehrkette ihrer Gegner zu kommen.