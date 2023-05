Genervter Rapid-Trainer Barisic: "Was soll ich darauf antworten?"

Manprit Sarkaria, der Doppeltorschütze von Sturm Graz wurde klarerweise zum "Man of the Match" gewählt: Der Stürmer blieb nach seiner ersten vergebenen Großchance ruhig: "Es war ein geiles Match, eine geile Atmosphäre. Es freut mich, dass wir gewonnen haben. Dass ich dann noch zwei Tore gemacht habe - unbeschreiblich. Ich wollte meine vergebene Chance so schnell wie möglich abhaken. Das ist für mich ein sehr besonderer Tag."

Lob an den Gegner kam von Sturm-Kapitän Stefan Hierländer: "Respekt an Rapid. Sie haben uns alles abverlangt. Wir sind überglücklich. Wir haben in der ersten Hälfte nicht so reingefunden, aber trotzdem wenig zugelassen. In der zweiten Hälfte hatten wir die Dominanz, die wir haben wollten."