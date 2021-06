Gelbe Träume, fragwürdige Trikots: Der ÖFB-Gegner und seine Fans

Andrei, Ende 40, bekennender Hooligan, sieht sich in der Kneipe nicht nur die Ukraine-Spiele an. Er kommt auch, wenn Russland spielt. Dann feuert er leidenschaftlich die gegnerische Mannschaft an. So wie viele andere Fußball-Fanatiker hat sich Andrei im Jahr 2014, als die Kämpfe im Donbass begannen, einem Freiwilligen-Batallion angeschlossen, um gegen die von Russland unterstützten Separatisten zu kämpfen. Mitgebracht aus dem Krieg habe er eine Verletzung am Bein und Freunde fürs Leben. „Für uns ist dieser Ort wie ein Zuhause“, sagt ein anderer Gast über die Bar. Vasili ist 18 und studiert Jura in Kiew. Er ist gemeinsam mit seinem Freund da und schüttelt ehrfürchtig die Hände der älteren Gäste. Er sagt: „Wir sind eine Familie.“

Dann, als der Schlusspfiff ertönt, rufen die meisten Barbesucher jene beiden Slogans, die in den vergangenen Wochen für internationale Aufregung gesorgt haben: „Ruhm der Ukraine“, „Ruhm unseren Helden“.