Geisterspiel psychologisch: "Kein großer Einfluss auf Spieler"

Was kann ein großes Stadion wie Old Trafford bewirken, wenn man Pasching oder die Linzer Gugl gewohnt ist?

Jeder Fußballer träumt von klein auf, in so einem Stadion spielen zu dürfen. Es geht wieder um die eigene Haltung. Ist man überzeugt von dem, was man kann und auf dem Platz erreichen kann? So bald man diese Ebene erreicht hat, kann so ein Stadion unglaublich beflügeln.

Wie ist es umgekehrt für einen Spieler aus Manchester, der auf die leere Linzer Gugl kommt. Noch dazu bei einem Spiel ohne Zuseher?

Das ist sehr individuell. Es berichten immer wieder Spieler, dass sie das Publikum gar nicht wahrnehmen, weil sie in ihrem Tunnel sind. Es kann für manche aber auch positiv sein, weil sie mehr davon wahrnehmen, was der Mitspieler oder der Trainer sagt. Es kann genauso negativ sein, wenn ein Spieler das Gefühl hat, er braucht es, dass ihn von außen jemand pusht. In Summe hat es daher gar nicht so einen großen Einfluss.

Der Mensch soll ja auch Gewohnheitstier sein. Der LASK ist aus der österreichischen Liga wenige Zuschauer durchaus gewohnt. Ein Vorteil?

Gewohnheiten haben den meisten Nutzen, wenn sie von mir selbst kommen. Bei einem Sportler etwa die individuelle mentale oder physische Vorbereitung auf einen Wettkampf. Externe Faktoren sollten da eher keine Rolle spielen.