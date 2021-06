Gegen Nordmazedonien: Ukraine will bei EM dem ÖFB-Team nacheifern

Anders als beim 2:3 am Sonntag in Amsterdam gegen die Niederlande werden am Donnerstag in Bukarest (15.00 Uhr/ORF 1) auch etliche ukrainische Anhänger erwartet. "Wir haben schon eine riesige Motivation, aber mit den Fans auf der Tribüne verdoppelt sie sich", sagte Eduard Sobol, dessen Team in der rumänischen Hauptstadt auch sein EM-Quartier aufgeschlagen hat. Die Pflichtspiel-Bilanz spricht für die Gelb-Blauen: In der Qualifikation für die EM 2016 hat sich die Ukraine zweimal ohne Gegentor durchgesetzt (1:0, 2:0).

Wie ein Cupfinale

Nordmazedoniens nun auch in Österreich bestens bekannter Flügelspieler Ezgjan Alioski betonte, dass beide Teams nach ihren Niederlagen unter Zugzwang stehen. "Das Spiel gegen die Ukraine ist wie ein Cupfinale, der Sieg ist für beide ein Muss", sagte der Profi von Leeds United.