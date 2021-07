Gegen Top-Gegner zurück auf Top-Niveau

Man steigert sich bekanntlich mit dem Gegner und mit der Aufgabe. Das besagt eine der vielen Weisheiten des Sports. Auf Malta folgen für Österreichs Nationalteam am Samstag (20.30 Uhr/live ORFeins) im Wiener Prater die Niederlande. Es ist der finale Test vor dem Abflug zur EM nach Frankreich. Ein Test, der den Status quo des Teams besser bestimmen wird, als es der 165. der Weltrangliste am Dienstag in Klagenfurt offenbaren konnte. Auch wenn die Niederlande nicht an der EM teilnehmen und sich in einer Umbruchphase befinden. Am Mittwoch schlugen sie Polen mit 2:1. Österreichs Kapitän Christian Fuchs weiß, dass der Test keine leichte Aufgabe werden wird: "Wir wollen unsere EM-Form finden, und die Niederlande sind ein Gegner mit EURO-Format."

In den bisherigen 18 Duellen siegte die ÖFB-Auswahl bei vier Remis nur sechs Mal, acht Mal setzten sich die " Oranjes" durch. Das Torverhältnis spricht mit 34:24 ebenfalls für den dreifachen Vizeweltmeister.

Marcel Koller erwartet einen offensiven Gegner: "Sie werden frech aufspielen und versuchen, uns das Spiel aufzuzwingen. Wir müssen dagegen halten."

Marko Arnautovic freut sich nach dem destruktiven Spiel von Malta auf einen offenen Schlagabtausch: "In der Vorbereitung haben wir es somit mit zwei Stilen zu tun. Malta war defensiv, Niederlande ist offensiv, das ist gut für uns." Zlatko Junuzovic: "Der Gegner ist stark, dennoch wollen wir unser Spiel aufziehen und den Test gewinnen. In den einzelnen Phasen des Spiels müssen wir richtig reagieren."